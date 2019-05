Treffen Putins mit Kim in Wladiwostok

Washington. Nach dem Ende der Russland-Ermittlungen hält US-Präsident Donald Trump eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland für möglich. Das schrieb der Präsident auf Twitter am Samstag - einen Tag nach einem mehr als einstündigen Telefonat mit Russlands Staatschef Wladimir Putin. »Sehr gutes Telefonat gestern mit Präsident Putin aus Russland«, schrieb Trump. »Enormes Potenzial für ein gutes/großartiges Verhältnis mit Russland«. Das Verhältnis zwischen den USA und Russland ist wegen hochkomplexer politischer Konflikte derzeit auf einem Tiefpunkt angelangt. dpa/nd

Tote in Israel und auf Palästinenserseite im Gazastreifen / Anadolu-Büro der Türkei durch Luftangriffe zerstört

