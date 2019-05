Berlins Kyle Russel kam nur in Satz drei oft genug am Block Friedrichshafens um Nationalspieler David Sossenheimer vorbei. Foto: imago images/Conny Kurth

Der VfB Friedrichshafen schnuppert mal wieder an der deutschen Volleyballmeisterschaft. Nach einem 3:1-Sieg in der heimischen ZF-Arena und der damit verbundenen 2:1-Führung in der Finalserie fehlt der Mannschaft vom Bodensee nur noch ein Sieg gegen den Titelverteidiger BR Volleys aus Berlin. Eine sichere Sache ist der erste Titelgewinn seit 2015 aber längst noch nicht. »Die Meisterschaft ist noch nicht vorbei. Die Serie ist sehr schwierig: mental und physisch. Aber es macht Spaß, wieder vorn zu stehen«, sagte der sichtlich erleichterte Friedrichshafener Trainer Vital Heynen nach dem Sieg am Sonntagnachmittag.

Danach hatte es jedoch zunächst gar nicht ausgesehen. Die Berliner hatten den Schwung von ihrem 3:2-Heimerfolg am vergangenen Donnerstag of...