Auch in der Dortmunder Nordstadt bieten Arbeitsmigranten aus Südosteuropa ihre Arbeitskraft zum Spottpreis an. Foto: imago images/Ralph Lueger

München, Goethestraße, am vergangenen Sonntagvormittag. Ein Mann im dunklen Anorak hält ein Schild in die Höhe. »Ich baue eure Häuser und darf nicht auf unseren Straßen stehen«, ist darauf zu lesen. Rund 50 Leute haben sich hier zu einer Demonstration versammelt. Aus einem Lautsprecher ist zu hören: »Wir sind heute hier, weil wir protestieren gegen die Vertreibung aus dem öffentlichen Raum.« Und Claudia Lastro von der Initiative Zivilcourage, die den Protestzug mitorganisiert hat, sagt: »Wir protestieren gegen ein Gesetzesvorhaben, das Tagelöhnermärkte verbieten will.«

München, Ecke Landwehr- und Goethestraße an einem Werktag um acht Uhr morgens. Es ist kalt an diesem Tag, und während hier im Bahnhofsviertel die Gemüsehändler ihre Ware ausladen, stehen an der Ampel ein Dutzend Männer, manche wärmen sich mit einem Pappbecher heißen Kaffees. Das ist der »Tagelöhnerstrich«, wie er von manchen genannt wird. Hier stehen Menschen vor al...