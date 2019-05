Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Berlin. Wer eine sogenannte Mehrehe eingegangen ist, soll nach dem Willen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nicht mehr Deutscher werden können. Wie dpa am Montag aus dem Ministerium erfuhr, soll eine entsprechende Regelung Eingang in eine weitere Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes finden. Damit wird den Angaben zufolge auch eine Forderung der Innenministerkonferenz erfüllt. Nach islamischem Recht darf ein Mann vier Ehefrauen gleichzeitig haben. Im Frühherbst will das Innenministerium den Angaben zufolge einen Gesetzentwurf vorlegen. Darin soll auch die Frist für die Möglichkeit der Rücknahme der Einbürgerung bei »Identitätstäuschern« von fünf auf zehn Jahre verlängert werden. dpa/nd