Düsseldorf. Die mutmaßliche Verwechslung des unschuldig inhaftierten und in der JVA Kleve verbrannten Syrers Amad A. könnte ihren Ausgang in Siegen genommen haben. Wie dpa aus »informierten Kreisen« erfuhr, soll eine Sachbearbeiterin in der dortigen Kreispolizeibehörde zwei Tage vor der Festnahme von A. einen neuen Datensatz zu seiner Person angefertigt haben. Zwei Zeitungen hatten darüber am Montag berichtet. Demnach hat eine Auswertung im Landeskriminalamt den Hinweis auf Siegen ergeben. dpa/nd