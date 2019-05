Was soll das sein

Moskau. Eine russische Passagiermaschine ist auf dem Flughafen Scheremetjewo notgelandet und in Flammen aufgegangen. Mindestens 41 Menschen kamen bei dem Unfall am Sonntagabend ums Leben. Von den 78 Insassen der Aeroflot-Maschine hätten 37 das Unglück überlebt. Neun Insassen der Maschine vom Typ Suchoi Superjet-100 wurden nach Angaben der Moskauer Regionalregierung im Krankenhaus behandelt, darunter drei Schwerverletzte. Die genaue Unglücksursache war zunächst unbekannt. Der Pilot der Maschine sprach jedoch in Interviews von einer Notlandung nach einem Blitzeinschlag. Offenbar waren die vollen Tanks Ursache für den bei der Notlandung einsetzenden Großbrand. AFP/nd