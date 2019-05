Um 9 Uhr werden am 9. Mai in der Pradelstraße 4 Stolpersteine für Minna Kniebel und ihre beiden Töchter, Rosa und Henriette, verlegt. Minna Kniebel kam in Theresienstadt ums Leben, die Töchter wurden in Auschwitz ermordet. Um 9.30 Uhr folgen in der Breiten Straße 16 drei Stolpersteine für Willy, Meta und Ruth Bernhard. Alle drei wurden im März 1943 in Auschwitz ermordet. Um 10.15 Uhr wird für den in Theresienstadt ermordeten Richard Bernhard in der Kavalierstraße 15 ein Stolperstein gesetzt. clk