Zwei Hybrid-Zugmaschinen stehen vor der Inbetriebnahme der Teststrecke für E-Lastwagen mit Oberleitung an einer Raststätte. Foto: dpa/Silas Stein

In den 1930er Jahren gehörte die heutige Autobahn A5 zwischen Darmstadt und Frankfurt am Main zu den ersten vierspurigen und kreuzungsfreien Kraftfahrtstraßen des Deutschen Reichs. Über 85 Jahre später soll der stark frequentierte Abschnitt nach dem Willen von Politik und Industrie wieder Geschichte schreiben. Hier wurde am Dienstag Deutschlands erster »E-Highway« in Testbetrieb genommen. Ab sofort können auf rund 14 Kilometern zwischen den Anschlussstellen Langen/ Mörfelden und Weiterstadt fünf speziell dafür konstruierte Lastkraftwagen mit Stromabnehmern aus Oberleitungen Energie für ihren Antrieb aufnehmen und während der Fahrt ihre Batterien aufladen.

229 Masten waren dafür in den vergangenen beiden Jahren errichtet worden. Die Baumaßnahmen haben 14,6 Millionen Euro gekostet und wurden vom Bundesumweltministerium finanziert. Das Ministerium fördert das Projekt mit insgesamt 30 Millionen Euro.

Hessens Straßenverwaltung Hes...