Rote Nelken liegen anlässlich des «Tag des Sieges» an einer Statue auf dem Gelände des sowjetischen Ehrenmals im Treptower Park. Foto: dpa/Paul Zinken

Auf zwei von vier der größeren Sowjetischen Ehrenmale in Berlin wurden in den Tagen vor dem 8. Mai Farbattacken verübt. Am 5. Mai entdeckte eine Spaziergängerin schwarz-ölige Farbe an der Statue der »Mutter Heimat« im Treptower Park und in der Nacht vom 6. auf den 7. Mai bemerkte eine Polizeistreife im Pankower Ortsteil Buch, dass Unbekannte auch hier das Sowjetische Ehrenmal mit Farbe beschmiert hatten. Ob in Brandenburg an der Havel, Eisenhüttenstadt oder in Österreichs Hauptstadt Wien: Die Erinnerungsstätten an die im Krieg gegen Nazideutschland gefallenen Rotarmist*innen waren in den zurückliegenden Monaten und Jahren immer wieder symbolische Orte für neonazistische Angriffe.

Gedenken, so schreibt die Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten e.V. (VVN-BdA), richte sich aber nicht nur an die Toten, sondern gerade an die Lebenden.

Diesen Angriffen, so die antifaschistische Organisation am Montag, gelänge es, die Überlebenden des deutschen Angriffskrieges, die Angehörigen der Gefallenen Sowjetsoldat*innen, noch einmal »ins Herz« zu treffen.

Sich gegen diese Angriffe zur Wehr zu setzen, kann nicht den Überlebenden überlassen bleiben. Der »Zerstörungswut und dem versuchten Geschichtsrevisionismus der primitivsten Art« entgegenzutreten ist jedem und jeder Lebenden möglich. Es ist der 8. Mai ein Feiertag des Sieges über den Faschismus, dessen Geistes Kinder sich in den Letzten Jahren nicht nur symbolpolitisch auf den Weg gemacht haben, Hass zu säen und in rassistischen Mobilisierungsformaten in der Tradition nationalsozialistischer Ideologie auf der Straße und in den Parlamenten die Machtfrage zu stellen. Es gibt neben diesen Orten auch die Ehrenmale, ein Zeichen zu setzen gegen rechte Hetze.

Und, so schreibt auch die VVN-BdA: »Bringen Sie Blumen mit!«