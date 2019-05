Berlin. US-Außenminister Mike Pompeo hat einen für Dienstag geplanten ersten Besuch in Deutschland abgesagt. Grund seien dringende Angelegenheiten, sagte ein Sprecher der US-Botschaft gegenüber dpa. Der Besuch solle bald nachgeholt werden. In Berlin war auch ein Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel geplant.

