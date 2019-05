Colombo. Gut zwei Wochen nach den Anschlägen vom Ostersonntag in Sri Lanka sind nach Angaben der Behörden alle Täter getötet oder in Haft. Das sagte Polizeichef Chandana Wickramaratne am Dienstag in einer Audiobotschaft. Auch die zwei »Bombenexperten« der Gruppe seien getötet worden. Ein Polizeisprecher sprach am Montag von 73 Verdächtigen, darunter neun Frauen. »Wir haben die Sprengsätze, die sie für weitere Anschläge gelagert hatten, beschlagnahmt«, sagte Wickramaratne. AFP/nd