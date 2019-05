Foto: imago images/Thomas Köhler

Im Erlebnispark von Astrid Lindgren im südschwedischen Vimmerby werden Erinnerungen an Michel aus Lönneberga, Ronja Räubertochter und nicht zuletzt Pippi Langstrumpf wach. Von früh bis spät streiften die abenteuerlustigen, kleinen Helden draußen herum, tobten, rauften, fielen hin, standen wieder auf und schlugen mit ihren Streichen auch mal über die Stränge.

So viel Bewegungsfreiheit wie in den Abenteuern von Astrid Lindgren ist Geschichte. Susanne Weimann von der Stiftung »Aktivität für Kinder und Jugendliche« beklagt, dass 75 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 17 Jahren heute weniger als eine Stunde am Tag körperlich aktiv sind. Weimann, die auch Vorsitzende der Kinderturnstiftung in Baden-Württemberg ist, findet das alarmierend. Einen Grund für die Entwicklung sieht sie in der veränderten Lebenswelt der Heranwachsenden: »Es gibt immer weniger Zeit und Raum für körperliche Bewegung«, hat die Aktivitätsstifterin beobachtet...