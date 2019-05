Berlin. Die Abspaltung des Kraftwerkgeschäfts von Siemens betrifft laut Gewerkschaftsangaben in Deutschland fast 20 000 Mitarbeiter an 20 Standorten. Wie die IG Metall am Mittwoch mitteilte, stimmte die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat den Plänen angesichts der »wirtschaftlichen Gesamtsituation« zu. Für ihre Zustimmung setzten Betriebsrat und Gewerkschaft den Angaben zufolge einige Bedingungen durch. Siemens veröffentlichte am Mittwoch die neuen Unternehmenszahlen. Demnach stieg der Umsatz im zweiten Quartal um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 20,9 Milliarden Euro. Der Konzern hatte am Dienstag angekündigt, seine Kraftwerksparte Power and Gas an die Börse bringen zu wollen. Dafür soll die Sparte mit Siemens Gamesa fusionieren. Nach der Abspaltung soll die neue Firma 80 000 Mitarbeiter und ein Geschäftsvolumen von 30 Milliarden Euro haben. AFP/nd