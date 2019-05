In den vergangenen Monaten erlebte München eine Großdemo nach der anderen. Das neue Polizeiaufgabengesetz, rechte Hetze und hohe Mieten haben im vergangenen Sommer Zehntausende Menschen auf die Straßen Münchens getrieben. Im März zogen sie gegen die EU-Urheberrechtsreform durch die Innenstadt. Auch ein Volksbegehren jagt das nächste und seit Monaten demonstrieren Jugendliche der »Fridays-for Future«-Bewegung für mehr Klimaschutz. Man könnte meinen, die Bayern würden politischer.

So leicht könne man das nicht sagen, meint der Bayreuther Soziologe Georg Kamphausen. Es komme darauf an, woran politisches Engagement gemessen werde. Schaut man darauf, »dass jemand auf die Straße geht und ein Transparent trägt«, treffe es bestimmt zu. Gleichzeitig stelle sich jedoch die Frage, wie viele Menschen sich in den Parteien engagieren. »Wir leben in der parlamentarischen Demokratie. Wenn ich etwas verändern will, kann ich das eigentlich nur dadurch, d...