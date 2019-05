Was soll das sein

Wustermark. Die Pläne der Deutsche Wohnen für die Eisenbahnersiedlung im zur Gemeinde Wustermark gehörenden Elstal sind umstritten (»nd« berichtete). Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) erklärte am Mittwoch, er habe ursprünglich empfohlen, maximal zwei der geplanten sechs Neubauten weiter zu berücksichtigen. Inzwischen würde er als Kompromiss sogar empfehlen, keinen Neubau in Mietergärten zu planen, denn das sei ja die größte Sorge der Anwohner. Die beabsichtigte Umformung alter Stallungen für Wohnzwecke hält Schreiber für »sehr vernünftig und nachvollziehbar, um eine gewisse Wirtschaftlichkeit der hohen Sanierungskosten zu erreichen«. Linksfraktionschef Tobias Bank begrüßte, dass der Bürgermeister nun endlich erkenne, dass die Neubauten das Flächendenkmal Eisenbahnersiedlung zerstören würden. nd