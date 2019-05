Neustadt (Dosse). Zahlreiche Frösche, Kröten und Libellen haben sich in einem künstlichen Gewässer in Neustadt (Dosse) im Kreis Ostprignitz-Ruppin angesiedelt. Die Agrargenossenschaft Plänitz legte das Gewässer vor drei Jahren nordwestlich der Stadt an - mit Hilfe einer Ersatzzahlung für Eingriffe in der Natur, wie die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg am Mittwoch mitteilte. »Ich war überrascht, wie schnell Moorfrosch, Teichfrosch und Erdkröte ihr neues Domizil erobert haben«, sagte Biologe Oliver Brauner, der den Erfolg der Maßnahme überprüfte. dpa/nd