Was soll das sein

Berlin. Der Alkoholkonsum bei Jugendlichen ist einer Studie zufolge auf einen historisch niedrigen Stand gesunken. Wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung am Mittwoch mitteilte, trinken aktuell 8,7 Prozent der 12- bis 17-Jährigen mindestens einmal wöchentlich Alkohol. Das sei der seit Jahren niedrigste Wert. In dieser Altersgruppe hatten 2004 noch 21,2 Prozent der Befragten angegeben, regelmäßig Bier, Wein oder Schnaps zu trinken. Die Bundesregierung befragt regelmäßig 12- bis 25-Jährige bundesweit nach ihren Alkoholkonsum. Unter jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren geben aktuell 33,4 Prozent an, regelmäßig Alkohol zu trinken - ein seit dem Jahr 2014 nahezu gleichbleibender Wert. Ausgehend vom Jahr 2004 mit 43,6 Prozent sei jedoch auch hier eine rückläufige Entwicklung zu beobachten, hieß es. dpa/nd