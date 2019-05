Das Interesse der Berliner an der Europawahl am 26. Mai scheint größer zu sein als vor fünf Jahren. Nach Angaben der Landeswahlleitung beantragten bis Montag - 20 Tage vor der Wahl - rund 287 000 Hauptstädter Wahlscheine für die Briefwahl. Das sind 11,4 Prozent der Wahlberechtigten. Zum selben Zeitpunkt 2014 hatten 173 800 Berliner oder 6,9 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen angefordert. Die Entwicklung könnte auf eine insgesamt höhere Wahlbeteiligung hindeuten, sagte Geert Baasen von der Geschäftsstelle der Landeswahlleitung. Bei der Europawahl 2014 lag die Wahlbeteiligung bei mageren 46,7 Prozent. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Eine neues Zentrum soll aufzeigen, wie groß das Photovoltaik-Potenzial in Berlin ist

Auf ihrem Landesparteitag wollen die Sozialisten die Wohnungs- und Mietenpolitik erneut in den Fokus rücken

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!