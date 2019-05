Im Mauerpark gilt eine neue Regel: Karaoke-Singen nur noch in Richtung Osten. Damit solle Rücksicht auf die Anwohner genommen werden, heißt es in den neuen Parkregeln des Bezirksamtes Pankow. Diese seien eine Reaktion auf zahlreiche Beschwerden, hieß es am Mittwoch im Bezirksamt. Zuvor hatten »Bild«-Zeitung und »B.Z.« berichtet. Laut Bezirksamt geht es um ein »friedvolles, respektvolles Miteinander« zwischen Parkbesuchern und Anwohnern. Bislang seien aber nicht alle Interessenkonflikte aufgelöst. Nach den am Dienstag beschlossenen Regelungen sollen die Teilnehmer bei dem Open-Air-Event nicht versuchen, sich gegenseitig zu übertönen und damit die Lautstärke in die Höhe zu treiben. Zudem solle auf Generatoren und die »Ausrichtung der Musik in die Richtung der Wohnbebauung verzichtet werden«. dpa/nd