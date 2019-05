Die Straße von Hormus, zwischen Indischem Ozean und Persischem Golf gelegen, misst an der schmalsten Stelle nur 55 Kilometer. Foto: dpa/NASA

Bagdad. Durch die Straße von Hormus, die die Arabische Halbinsel von Iran trennt, führt die wichtigste Ölexport-Route der Welt. Das sagt genug über ihre Bedeutung. Ein Krieg in der Region hätte unabsehbare Folgen für die Anrainer und die Weltwirtschaft. Der ausgefallene Berlin-Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo und sein stattdessen gewähltes Reiseziel Bagdad haben den Blick in Deutschland für die aktuellen Vorgänge in und um Iran zusätzlich geschärft.

Der iranische Teilausstieg aus dem Atomabkommen und die gleichzei...