Cottbus. An diesem Freitag soll auf dem Campus der Technischen Universität Cottbus ein speziell farblich gestalteter Linienbus mit der Aufschrift »Cottbus ist bunt« vorgestellt werden. Das Bündnis »Cottbus ist bunt« wurde vor zwei Jahren gegründet - auf Anregung des damaligen Universitätspräsidenten und jetzigen SPD-Wirtschaftsministers Jörg Steinbach und des Fußballtrainers Pele Wollitz vom FC Energie Cottbus. Sie wollten angesichts der Probleme mit Neonazis ein Zeichen setzen, dass Cottbus offen für alle Menschen sei, unabhängig von ihrer Herkunft und Religion. nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!