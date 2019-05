Potsdam. Die Stadtverordneten von Potsdam haben am Mittwoch Brigitte Meier (SPD) zur neuen Sozialbeigeordneten gewählt. Die 54-Jährige war von 2010 bis 2016 Sozialreferentin der Stadt München und tritt in Potsdam die Nachfolge von Mike Schubert (SPD) an, der zum Oberbürgermeister aufgestiegen ist. Beworben hatte sich auch die Gleichstellungsbeauftragte Martina Trauth (LINKE). Sie hatte die Oberbürgermeisterwahl gegen Mike Schubert verloren und befand sich nun in der engeren Auswahl von vier Bewerbern. Dass sie nicht berücksichtigt wurde, hat der Kreisvorstand der Linkspartei kritisiert, da im Endeffekt nun vier von sechs Positionen in der Führungsspitze des Rathauses mit Sozialdemokraten besetzt seien. nd