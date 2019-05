Caracas. Im Machtkampf in Venezuela ist ein Vertrauter des selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó festgenommen worden. Der Vizepräsident der von der Opposition dominierten Nationalversammlung, Edgar Zambrano, wurde am Mittwoch in der Hauptstadt Caracas von Beamten des Geheimdienstes verhaftet, weil er den gescheiterten Umsturzversuch vor gut einer Woche unterstützt hatte. Die EU, die USA und mehrere lateinamerikanische Länder kritisierten die Festnahme scharf.

Zambranos Auto wur...