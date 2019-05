Giftige Schlangen sind eine Gefahr für fast sechs Milliarden Menschen weltweit. Jeden Tag werden fast 7400 Menschen von giftigen Schlangen gebissen, 2,7 Millionen Menschen im Jahr, warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Bis zu 138 000 Menschen sterben weltweit nach dem Biss von Giftschlangen, und 400 000 Menschen behalten bleibende Schäden, darunter Blindheit, Amputationen oder eine posttraumatische Belastungsstörung. Die WHO hat jetzt eine Strategie erarbeitet, um die Todeszahlen bis 2030 zu halbieren. Gut 82 Millionen Dollar (73 Millionen Euro) sind nach ihren Berechnungen dafür nötig. Die WHO will auch die bislang völlig unzureichende Produktion von Gegengift fördern. dpa/nd