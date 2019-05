Caracas. Die eigenen Soldaten wollten seinem Ruf nicht folgen, jetzt sucht der selbst ernannte venezolanische Interimspräsident Juan Guaidó die Nähe zum US-Militär. Er habe seinen Gesandten in Washington, Carlos Vecchio, angewiesen, direkten Kontakt zu dem für Lateinamerika zuständigen Südkommando der US-Streitkräfte aufzunehmen, sagte Guaidó bei einer Kundgebung am Samstag in Caracas. Der Befehlshaber des US-Südkommandos, Admiral Craig Faller, hatte sich zuletzt gesprächsbereit gezeigt: »Wenn mich Juan Guaidó und die legitime Regierung von Venezuela einladen, erörtere ich gerne, wie wir jene Offiziere der venezolanischen Streitkräfte unterstützen können, die die richtige Entscheidung treffen und die verfassungsmäßige Ordnung wieder herstellen«, schrieb er auf Twitter. Guaidó hatte angedeutet, dass er unter bestimmten Umständen eine militärische Intervention in Venezuela erwägen würde. dpa/nd