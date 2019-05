Benjamin Netanjahu setzt auf indirekte Verhandlungen mit der Hamas, doch wendet sich in Gaza die Stimmung zunehmend gegen sie

Jerusalem. Eine Woche nach der jüngsten Gewalteskalation mit dutzenden Toten im Nahostkonflikt hat Israel die Grenzübergänge zum Gazastreifen wieder geöffnet. Der Übergang Eres für Personen und der Übergang Kerem Schalom für Waren seien wieder in Betrieb, sagte eine Sprecherin des israelischen Verteidigungsministeriums am Sonntag. Israel hatte die Übergänge vor gut einer Woche als Reaktion auf Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen geschlossen. Es waren die schwersten Zusammenstöße seit dem Gazakrieg im Jahr 2014. AFP/nd

