Der Schriftsteller Marcel Beyer hat am Samstag den mit 7000 Euro dotierten Kunstpreis der Stadt Dresden erhalten. Er lebt seit 1996 in Dresden. In seinem Roman »Kaltenburg« erfasse er den Charakter der Elbestadt in außergewöhnlicher Weise und »seziere« zugleich die Sprache der Gegenwart, hieß es. epd/nd