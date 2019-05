Forst. Nach dem Fund von zwei Männerleichen in Forst (Spree-Neiße) sind Sprengstoffspezialisten eingesetzt worden, um zwei verdächtige Fahrzeuge zu untersuchen. Die Fahrzeuge waren in der Nähe der Wohnung entdeckt worden, in der am Montag die beiden toten Männer aufgefunden wurden. Etwa 116 Menschen mussten wegen des Einsatzes ihre Wohnungen vorläufig verlassen, wie eine Polizeisprecherin am Montagnachmittag berichtete. Teilweise wurden die Anwohner in einer nahen Sporthalle untergebracht. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass die beiden Männer Opfer eines Gewaltverbrechens wurden. Das lege die Auffindesituation in der Wohnung nahe, hieß es. dpa/nd