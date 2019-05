Kurt Stenger über das peinliche Nein zur CO 2 -Steuer

Berlin. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat versucht, Spekulationen über einen vorzeitigen Wechsel im Bundeskanzleramt entgegenzutreten. Kramp-Karrenbauer sagte am Montag in Berlin nach Beratungen der Parteigremien, die Regierung sei bis 2021 gewählt. Die CDU gehe von einer ganz normalen Legislaturperiode aus. Die Partei wolle sich auf den Parteitag im Herbst 2020 konzentrieren, auf dem ein neues Grundsatzprogramm sowie ein Regierungsprogramm für die Bundestagswahl 2021 beschlossen werden sollten. Dort solle auch die Frage der Kanzlerkandidatur entschieden werden. »Alle anderen Fragen stellen sich nicht.« dpa/nd

