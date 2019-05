Berlin. Das österreichische Bundesland Niederösterreich will Asylbewerber zu einem Verhaltenskodex verpflichten. Es werde erwartet, dass sich Asylbewerber künftig an die »Zehn Gebote der Zuwanderung« hielten, sagte Landesrat Gottfried Waldhäusl am Montag. Der in Niederösterreich für Asylfragen zuständige Landesminister Waldhäusl gehört der rechtspopulistischen FPÖ an. Zunächst hatte die »Welt« über die neuen Verhaltensregeln berichtet, die wie in der Bibel in »Du-Form« formuliert sind. Die Gebote rufen unter anderem zur Einhaltung der Gesetze, zum Deutschlernen, zur Achtung der Religionsfreiheit und zur gewaltfreien Lösung von Konflikten auf. Das zehnte Gebot lautet: »Du sollst Österreich gegenüber Dankbarkeit leben.« AFP/nd