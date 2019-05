Brüssel. Der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner hat vor dem Erstarken radikaler Kräfte bei der Europawahl gewarnt. »Die Wahlen werden ein großer Test für Europa«, sagte Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt am Montag in Brüssel. Es gebe vielerorts Angriffe auf die freie Religionsausübung. Rechte Gruppierungen nutzten Antisemitismus als Kampagnenmittel etwa in Polen, Ungarn oder Griechenland. Es gebe ein weiteres Phänomen: In Frankreich beispielsweise gebe es viele Juden, die trotzdem mit der Rechtspopulistin Marine Le Pen sympathisierten. »Sie haben derart Angst vor dem islamistischen Terror, dass sie sich mit einem rechtsradikalen Präsidenten sicherer fühlen würden.« dpa/nd