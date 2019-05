Kabul. Nach dem Mord an einer früheren Journalistin in Kabul fahndet die afghanische Polizei nach dem Ex-Mann der Getöteten. Nach Angaben der Polizei vom Montag beschuldigen Mina Mangals Eltern deren Ex-Ehemann, die Schützen auf ihre Tochter angesetzt zu haben. Die zuletzt als politische Beraterin des Parlaments tätige Mangal war am Samstag erschossen worden. dpa/nd