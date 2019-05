Wie viel Rente werde ich einmal bekommen? Die Antwort auf diese Frage könnte künftig leichter werden. Das Beratungsunternehmen Aon und die Universität Ulm haben jetzt in einem Forschungsprojekt für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bundesministerium der Finanzen den Weg zu einem übersichtlichen Informationssystem zur Altersvorsorge skizziert.

Danach soll sich jeder Bürger an einer zentralen Stelle darüber informieren können, was er an Rente zu erwarten hat - ganz gleich, ob als gesetzliche Rente, Betriebsrente oder Privatvorsorge.

Ein komplizierter, aber machbarer Weg, sagen die Experten. Sie empfehlen, stufenweise zu beginnen. In einer ersten Stufe sollen Informationen der Vorsorgeeinric...