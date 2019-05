Der Berliner Senat und mehrere Kooperationspartner starten ein neues Projekt gegen Judenhass. Unter dem Motto »Tu was gegen Antisemitismus« ist eine Reihe von Dialogveranstaltungen geplant, in die Jugendeinrichtungen, Nachbarschaftszentren, Vereine, kirchliche Einrichtungen und andere Initiativen eingebunden werden. So sollen mehr Menschen in die Lage versetzt werden, Antisemitismus zu erkennen, zu benennen und sich dagegen positionieren zu können, wie die Senatskanzlei am Dienstag mitteilte. dpa/nd