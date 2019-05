Chöre, Kapellen, Sinfonieorchester kommen 2020 nach Dessau-Roßlau. Vom 20. bis 22. März gibt es dort die Tage der Chor- und Orchestermusik. Zu dem Festival werden in der Bauhaus-Stadt mehr als eintausend Mitwirkende erwartet, teilte der Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V. am Mittwoch mit. Dessau werde so zur »Bundeshauptstadt der Musik«, hieß es. Es werde die gesamte Breite der Amateurmusik präsentiert - von klassisch bis modern. Ziel sei es, einem breiten Publikum das hohe Niveau zu zeigen, auf dem Laien Musik machen. dpa/nd