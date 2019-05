Bad Berleburg. Nach der Gullydeckel-Attacke auf eine Regionalbahn bei Bad Berleburg (Nordrhein-Westfalen) wurden beim verdächtigen Lokführer mögliche Beweisstücke sichergestellt. Aus einem Bericht des Innenministeriums an den Landtag geht hervor, dass in durchsuchten Wohnungen des 49-Jährigen in Lünen und Erndtebrück Schneidwerkzeuge, Handschuhe und eine Seilaufhängung für Fahrräder mit ähnlicher Knotenführung wie am Brückengeländer gefunden wurden. Mitte April war ein Zug der Hessischen Landesbahn gegen zwei Gullydeckel gefahren, die an Seilen von einer Brücke über den Schienen hingen. Nachdem wegen versuchten Mordes ermittelt wurde, hatten DNA-Spuren am Tatort zur Annahme geführt, der Lokführer könne dahinter stecken. dpa/nd