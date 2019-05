Schwerin. Für mehr Personal in den Kitas haben Erzieher und Kinder am Mittwoch vor dem Landtag in Schwerin demonstriert. Anlass war eine Anhörung zum neuen Kindertagesförderungsgesetz. Aufgerufen hatten die Gewerkschaften ver.di und GEW. Zentrale Forderungen waren kleinere Kindergruppen in Kitas und Horten und die Nichtanrechnung von Azubis auf den Personalschlüssel. Aktuell ist in Mecklenburg-Vorpommern eine Erzieherin für 15 Kindergartenkinder verantwortlich, bei Kleinkindern bis zwei Jahren beträgt der Personalschlüssel 1:6, im Hort 1:22. Künftig sollen Horterzieherinnen zusätzlich verpflichtet werden, Hausaufgaben zu kontrollieren, wie es bei der Demo hieß. Dazu sähen sich viele angesichts der Personalausstattung nicht in der Lage. dpa/nd