Erfurt. Gut 366 000 Thüringer sind derzeit Mitglied in einem Sportverein. Das seien rund 1000 weniger als im Vorjahr, teilte der Landessportbund Thüringen am Mittwoch mit. Insgesamt gehören dem Verband 3392 Vereine an. Das sind zwei weniger als vor Jahresfrist. Mit rund 98 000 ist die Zahl der Mitglieder in den Fußballvereinen am höchsten. dpa/nd