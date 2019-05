Forst. Die beiden in Forst (Spree-Neiße) getöteten Männern sollen Mafiosi aus Montenegro sein. Es handele sich um eine Abrechnung innerhalb der Mafia, schrieb die montenegrinische Zeitung »Vijesti«. Hintergrund sei ein seit mehreren Jahren andauernder Streit in der an der Küste der Adria gelegenen Stadt Kotor zwischen zwei Clans. Die brandenburgische Polizei und die Staatsanwaltschaft äußerten sich mit Verweis auf laufende Ermittlungen dazu am Mittwoch nicht. Die Leichen waren am Montag entdeckt worden. dpa/nd