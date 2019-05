Laurenz Terl schaute Büttner im Ministerium über die Schulter. Foto: nd/Andreas Fritsche

Den Sozialisten mangelt es wie anderen Parteien auch an jungen Mitgliedern. Talente zu erkennen, zu fördern, bei der Stange zu halten, ist deswegen eine wichtige Aufgabe. Brandenburgs Sozialstaatssekretär Andreas Büttner (LINKE) hat sich der Sache ganz persönlich angenommen. Seit einigen Monaten betätigt er sich als Mentor seines Genossen Laurenz Terl.

Mit 17 Jahren ist der Schüler in die LINKE eingetreten, inzwischen ist er 18 Jahre alt. Doch Büttner und Terl haben sich nicht etwa auf einem Parteitag kennengelernt, sondern durch Terls Engagement für das christliche Hilfswerk »Brot für die Welt«. Beide berichten, dass sie sich gleich sympathisch fanden, weil sie ähnliche politische Vorstellungen haben. Beiden ist das nicht in die Wiege gelegt worden. Andreas Büttner war früher FDP-Fraktionschef im Landtag. Laurenz Terl stammt aus einem konservativen Elternhaus. Er besucht ein evangelisches Gymnasium in Berlin-Mahlsdorf. Nichtsdestotrotz...