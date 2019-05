Unbekannte haben aus einer Schule in Berlin-Biesdorf ein wertvolles Kunstwerk gestohlen. Der Sicherheitsdienst habe den Diebstahl in der Grundschule am Fuchsberg in der Nacht zum Mittwoch bemerkt, teilte eine Polizeisprecherin mit. Es handle sich um ein aus massiven Feingold-Zweigen gestaltetes Vorgelnest. »Die Ausstellungsvitrine wurde gewaltsam geöffnet. Wir gehen von Einbruchdiebstahl aus«. Der Wert des Kunstwerks liegt nach Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen bei 80 000 Euro. Der Berliner Künstler Thorsten Goldberg hatte es anfertigt und der im September 2018 neu eröffneten Grundschule als »ideellen Grundstock« übergeben. dpa/nd