Die Verbraucherorganisation foodwatch fordert von der Bundesregierung die Zulassung der Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score. Diese wurde bereits in einigen europäischen Ländern, darunter Frankreich und Spanien, auf freiwilliger Basis erfolgreich etabliert. Am Mittwoch stellte foodwatch in Berlin eine Studie der französischen Agentur für öffentliche Gesundheit und der Curtin University (Perth/Australien) vor, die in zwölf EU-Ländern, darunter auch Deutschland, untersucht hat, welche Art der Lebensmittelkennzeichnung für Verbraucher am verständlichsten ist und die meisten Wirkungen in Bezug auf ein gesundheitsbewusstes Einkaufsverhalten hat.

Die Nutri-Score-Ampel liegt laut dieser Studie dabei eindeutig vorne. Sie fasst die ohnehin verbindlichen Nährwertkennzeichnungen für Salz, Zucker, Fett etc. anhand anerkannter ernährungswissenschaftlicher Kriterien in einem einfachen farblichen Gesamtbewertungsschema mit den Stufen A bis E zusammen...