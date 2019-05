Hannes Giessler Furlan will kommunistische Ökonomie solidarisch kritisieren - springt aber erheblich zu kurz.

Tja liebe Grüne, so läuft das aber leider nicht im Kapitalismus! Mir wäre es auch lieber, weniger Miete zu zahlen, weniger zu arbeiten und mehr zu verdienen. Zu glauben, dass kapitalistische Unternehmen freiwillig auf ihre Profite verzichten, ist jedoch arg naiv. Dafür muss man sich schon mit dem Kapital anlegen. Auf geht’s!

Nachdem sich die anderen Parteien schon vor Wochen zur Frage der Enteignung großer Wohnungsunternehmen positioniert haben, konnten sich nun auch die Berliner Grünen zu einer Entscheidung durchringen. So richtig begeistert scheinen sie von der Idee der Vergesellschaftung allerdings nicht zu sein. Lieber wäre es ihnen, nicht zu diesem drastischen Mittel greifen zu müssen, wie man dem Beschluss entnehmen kann.

Guten Morgen liebe Grüne! Es hat zwar etwas gedauert, bis ihr aufgewacht seid und verstanden habt, dass sich der Wind in der Hauptstadt mittlerweile gedreht hat, aber besser spät als nie.

Niklas Franzen über die Bildungsproteste in Brasilien

Yücel Özdemir über die gestohlene Bürgermeisterwahl in Istanbul - und Chancen, die sich daraus ergeben

Philip Malzahn über den Mut der Protestbewegung in Sudan

Jana Frielinghaus über das Verbot des »Kinderkopftuchs« in Österreich

