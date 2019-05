Nach der geplanten Schließung des Flughafens Tegel 2021 könnte dort der Stadionneubau für den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC entstehen. Dieser Vorschlag stammt von Sportsenator Andreas Geisel (SPD). In der Debatte um den Standort für eine neue Arena, die der Verein nach seinem geplanten Auszug aus dem Berliner Olympiastadion beziehen will, sagte er am Donnerstag in der »Bild«-Zeitung: »Wenn Hertha einen Neubau in Berlin will, wäre der Flughafen Tegel ein Standort.« Hertha-Manager Michael Preetz begrüßte den Vorstoß des Senators als »gutes Signal«. »Wir freuen uns, dass Bewegung in das für den Verein sehr wichtige Thema kommt«, erklärte er. Laut Geisel wäre zunächst zu prüfen, ob das Areal angesichts der derzeitigen Verkehrsanbindung als Stadionstandort tatsächlich geeignete wäre. Sein Sprecher Martin Pallgen versicherte, andere Planungen auf dem Flughafengelände seien durch die Überlegungen nicht betroffen. Bislang soll auf dem 500-Hektar-Areal die »Urban Tech Republic«, ein neues Stadtquartier, entwickelt werden. Es sieht die Ansiedlung der Beuth-Hochschule und eines Gründerzentrums vor und bietet Platz für Forschung und Gewerbe, 6000 Wohnungen, Schulen, Kitas und Erholungsflächen. dpa/nd