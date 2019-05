Ein Mann ist bei einem Unfall an einer Straßenbahnhaltestelle in Berlin-Marzahn schwer verletzt worden. Er geriet am frühen Donnerstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache an einer Haltestelle in der Allee der Kosmonauten zwischen Bahnsteigkante und Straßenbahn, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Rettungskräfte seien gegen 4.10 Uhr ausgerückt und hätten den eingeklemmten Mann befreit. Er wurde mit schweren Verletzungen am Kopf und an den Knien in ein Krankenhaus eingeliefert. dpa/nd