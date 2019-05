Wrangelsburg. Aktivisten haben am Donnerstagmorgen in Wrangelsburg südöstlich von Greifswald eine Baustelle der Erdgaspipeline Eugal besetzt. Mehrere Personen seien in bereits verlegte Rohre gekrochen, die 1,40 Meter Durchmesser haben und an dieser Stelle auf einer Strecke von 1,5 Kilometern verlegt sind, so ein Polizeisprecher. Mit der Aktion »Nord Stream 2 verstopfen!« wollen sie den Bau verzögern und auf Klimaschäden durch Erdgas aufmerksam machen. »Ein weiterer Ausbau fossiler Infrastruktur lässt alle Versprechen von einer Energiewende lächerlich aussehen«, erklärte eine Aktivistin. Erdgas sei wegen des hohen Methan-Gehalts viel klimaschädlicher als angenommen. Die Gaspipeline Eugal soll auf 485 Kilometern von Greifswald bis zur tschechischen Grenze verlaufen. dpa/nd