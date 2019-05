Brüssel. Der belgische Luftraum ist am Donnerstag wegen eines unangekündigten Streiks für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Die Sperrung sollte von 9.30 bis 13 Uhr gelten, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die europäische Flugsicherung Eurocontrol berichtete. Der Streik habe Auswirkungen auf alle Flüge, die Belgien ansteuern oder verlassen. Bis 13 Uhr sollten nach Angaben des Brüsseler Airports auch keine Flüge vom Hauptstadt-Flughafen aus gehen. Infolgedessen seien den gesamten Tag über Verspätungen und Flugausfälle möglich. Der belgische Flugsicherungs- und Verkehrsdienstleister Skeyes hatte am Donnerstagmorgen unangekündigt zum Streik aufgerufen. dpa/nd

