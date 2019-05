Ökonomin Vanda Almeida erklärt, warum die Ungleichheit in den USA im Zuge der Finanzkrise zugenommen hat

Die US-Währung ist das Geld der Welt, rund um den Globus wird er gewollt, begehrt, gebraucht. Das macht die USA nahezu unbegrenzt kreditwürdig und ermöglicht Trump Billionendefizite, mit denen er Steuersenkung und Aufrüstung finanziert. Die Drohung mit Dollar-Entzug zwingt Europas Unternehmen zur Befolgung von Iran-Sanktionen und China zu Zugeständnissen im Handelskrieg. Und Salvini? Italiens Regierung verfügt noch nicht einmal frei über ihre Landeswährung Euro - und ihre Kreditwürdigkeit hängt an Genehmigungen aus Berlin und Brüssel.

Matteo Salvini weiß, wie es geht. Glaubt er. Italiens Innenminister hat eine Lösung für die zahlreichen Probleme seines Landes: die »Trump-Kur«. Salvini will es seinem großen Vorbild US-Präsident Donald Trump nachmachen, nämlich die Steuern kräftig senken und ansonsten »mutig über alle Einwände, Grenzen und Zweifel hinweggehen«, so Salvini.

