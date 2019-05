Sie sitzen im Rollstuhl, tragen Prothesen oder brauchen eine Gehhilfe. Sie haben eine schwere Krankheit. Sie sind Afrokolumbianer oder Transmänner. Mehr als 120 Models sind am Donnerstag bei der Inklusions-Fashionshow im kolumbianischen Cali aufgetreten. Auch Frauen und Männer, deren Körpermaße nicht dem Schönheitsdeal entsprechen, traten ins Rampenlicht, genauso wie wohnungslose Menschen. Die »Pasarela de Inclusión«, die bereits zum vierten Mal abgehalten wurde, will damit die Vielfalt der kolumbianischen Bevölkerung zeigen und mit der Vorstellung brechen, Mode sei nur etwas für Menschen, die die gängige Norm erfüllen. Einzelne Models trugen auf dem Catwalk Schilder mit Botschaften, darunter: »No soy tu chiste« - »Ich bin nicht dein persönlicher Witz«. Ausgestattet wurden die Teilnehmer*innen von 17 kolumbianischen Designer*innen. nd

Foto: AFP/Luis Robayo