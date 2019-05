Umweltbewegung drängt Regierung, nicht auch das Klimaziel für 2030 in den Sand zu setzen

Bundeskanzlerin Merkel will Deutschland bis 2050 treibhausgasneutral machen, sagt aber nicht wie

Im Gesetz zur unterirdischen Speicherung des Klimakillers CO2 hält sich die Bundesregierung die Option offen, Lagerstätten vor den Küsten ohne Ländermitsprache zu errichten. Dies ist seit einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums an die Grünen-Politikerin Nestle von 2011 bekannt. dpa/nd

Auch mit natürlichen Mitteln wie Aufforstung lasse sich Kohlendioxid binden, sagte Schulze weiter. »Ich warne aber vor Illusionen: Wir können gar nicht so viele Bäume pflanzen, wie wir bräuchten, um unseren heutigen CO2-Ausstoß auszugleichen«. Zugleich rief sie zur CO2-Reduktion auf: »Es ist immer besser, den Ausstoß von vornherein zu vermeiden als das CO2 hinterher mühsam wieder einzufangen, energieaufwendig weiterzuverwenden oder einzuspeichern.«

Umweltschützer demonstrieren in Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) gegen die Einlagerung von Kohlendioxid aus Kohlekraftwerken oder Industrie unter dem Meeresboden des Wattenmeers.

